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Milas’ta narkotim ekipleri görev başında

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Milas’ta uyuşturucu madde satışını ve bağımlılığını engellemek amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışması yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Milas’ta uyuşturucu madde satışını ve bağımlılığını engellemek amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışması yapıldı. Çalışmalara Milas Kaymakamı Eren Arslan da katılarak ekiplerden bilgi aldı.
Önleyici hizmet anlamında suçun oluşmasını yerinde engellemek, sokakta polisin seri şekilde refleks göstererek uyuşturucuyla mücadelesinde etkin rol alması ve uyuşturucu madde bağımlılığını engellemek amacıyla Milas’ta Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ‘Narkotim’ ekiplerince bilgilendirme çalışması yapıldı.
Ekipler, çalışma kapsamında ayrıca ‘Narko-Savar’ adı verilen ve üzerinde uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili dikkat çekici sloganlar yazan bir araçla da okul önlerinde ve caddelerde denetim yaptı.
Atapark Meydanı’nda yapılan çalışmalara Milas Kaymakamı Eren Arslan da katılarak ekiplerden konu hakkında bilgiler alarak açıklamalarda bulundu. Kaymakam Arslan toplumun geleceğini tehdit eden en önemli konularından birisinin ‘bağımlılık’ olduğuna dikkat çekerek; “Çağın değişmesiyle birlikte bu bağımlılık türleri de değişmeye başladı. Sadece uyuşturucu, alkol gibi değil, sigara, teknoloji bağımlılığı ve teknoloji üzerinden gençlerin farklı yönlere ve suçlara yönelerek onların hayatına mal olacak değişik şekilleriyle de karşılaşıyoruz. Bu yüzden özellikle gençlerimiz ve okullarımız hedef kitlesi. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda toplumun her kesimini kapsayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde de tütün veya tütün mamullerini ruhsatlı bir şekilde satan işletme sahiplerini de bilgilendirme eğitimlerine alacağız. Bu konuda önleyici tedbirler bize, toplumun diğer geri kalan kısmına, velilere, ailelere düşüyor. Zaten bu konuda da ekiplerimiz canla başla mücadele ediyor” dedi.

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında

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Milas’ta narkotim ekipleri görev başında

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında
2 / 7

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında
3 / 7

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında
4 / 7

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında
5 / 7

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında
6 / 7

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında
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Milas’ta narkotim ekipleri görev başında

Milas’ta narkotim ekipleri görev başında
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