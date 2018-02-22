Milas’ta polis ekiplerinden ‘Narko-Sokak’ uygulaması

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Narkotik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve 81 ilde gerçekleştirilen ‘Narko-Sokak’ uygulaması, Muğla’nın Milas ilçesinde 45 personelin katılımıyla yapıldı.

Ülke genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, 81 ilde yapılan eş zamanlı ‘Narko-Sokak’ adı verilen uygulama, Muğla merkez ve tüm ilçelerde de gerçekleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve KOM Milas Grup Amirliği ekiplerinin katıldığı uygulama; Milas’ın 3 ayrı giriş noktasında, kent merkezindeki metruk binalarda, eğlence mekânlarında gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada; şahısların üst aramalarının yanı sıra GBT sorgulamaları da yapılırken; uyuşturucudan aranan bir şahıs, Akkent yol uygulama noktasında durdurulan bir araçta 7.65’lik Zigzaver marka ruhsatsız silah ve Narkotik köpeği Oscar’in marifeti ile araçta zulalanmış 21.56 gram Metamfetamin (uyuşturucu madde) ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatan polis, ayrıca gün içerisinde Milas KOM Grup Amirliği gelen bir ihbarı değerlendirerek uyuşturucu madde olduğu belirtilen bir araçta yapılan arama sonucunda tarihi eser olabileceği düşünülen ve eski yazı ve figürlerin bulunduğu kitap ele geçirdi. Müze görevlilerince yapılan inceleme sonucunda kitabin imitasyon olduğu ortaya çıktı. Şahıslarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Gece ve gündüz bölümünde yarı olarak yapılan uygulamalarda, ilçe merkezindeki metruk binalarda çok detaylı bir arama yapılırken, alkollü eğlence mekânlarında da denetimler yapıldı. Gündüz bölümünde metruk binalarda yapılan aramalara, Narkotik Köpeği Oscar ile birlikte bir başka narkotik köpeği Moli de katıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilerek tutuklandılar.