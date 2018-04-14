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Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde rekor denemesi için hazırlanan alanda meydana gelen iş kazasında kepçe operatörü hayatını kaybetti.Geçtiğimiz yıl Milas’ta birincisi düzenlenen Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği’nin başarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesinin ardından ikinci bir rekor denemesi için çalışma başlatıldı.

Muğla’nın Milas ilçesinde rekor denemesi için hazırlanan alanda meydana gelen iş kazasında kepçe operatörü hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz yıl Milas’ta birincisi düzenlenen Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği’nin başarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesinin ardından ikinci bir rekor denemesi için çalışma başlatıldı. Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan 2. Milas Uluslararası Balık Festivali Çocuk Oyunları Şenliği’nde, Savran Mahallesi’nde Milas-Bodrum Havalimanı’na inen uçakların da görüş alanındaki 8 bin metrekarelik alana taşlarla balık figürü oluşturulması için yapılan çalışmalarda henüz bilinmeyen bir nedenle iş kazası meydana geldi.
Arazide düzleştirme çalışması yapan Erdem Kıvrak’ın (29) idaresindeki iş makinesi kontrolden çıkarak bulunduğu yerden yaklaşık 200 metre aşağıya yuvarlandı. Kaza, bölgeye yakın sanayi sitesindeki esnaflar tarafından fark edilerek durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kıvrak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kıvrak’ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.
Öte yandan yaşanan üzücü kazada hayatını kaybeden Erdem Kıvrak’ın Pinar Mahallesi Muhtarı Ömer Kıvrak’ın oğlu olduğu öğrenilirken, olay yerine Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban da gelerek konu hakkında bilgi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü

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Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü
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Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü
3 / 8

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü
4 / 8

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü
5 / 8

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü
6 / 8

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü
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Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü
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Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü

Milas’ta rekor hazırlığı çalışmalarında iş kazası: 1 işçi öldü
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