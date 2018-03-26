Milas’ta trafik kazası, yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde yola aniden çıktığı ileri sürülen ilkokul öğrencisi aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan öğrenci, bölgede görevli 112 Acil Servis Ambulansı’nın bir başka görevde olması nedeniyle sağlık memuru eşliğinde özel otomobil ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Milas’ta Lozan Caddesi Merkez Okulu yanında okul çıkış saatinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. sınıf öğrencisi Ekremcan Uzun, okulun bitiş zili ile birlikte yolun karşını geçebilmek için aniden yola fırladı. İddiaya göre önce Üçgen Park istikametinden gelen bir aracın kendisini çarpmasından son anda kurtulan öğrenci daha sonra karşı yönden gelen B.Ç. idaresindeki 48 LC ... plakalı minibüse çarptı.
Yaşanan kazada başından yaralanan Uzun’a ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık memuru tarafından yapıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilirken, görevli ambulansın başka bir vakada olması nedeniyle yaralı öğrenci sağlık memuru eşliğinde özel bir otomobille hastaneye kaldırıldı.
Kazalardan tedirginlik yaşadıklarını belirten veliler okul giriş ve çıkış saatlerinde sürücülerin daha dikkatli olmalarını isteyerek, görevlilerin de araçların hızını düşürmesi için gerekli önlemleri almalarını istediler.
Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin devam ettiği belirtilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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