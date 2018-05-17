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Milletvekili aday adayının ölümüne yol açan sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, AK Parti milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına yol açtığı ileri sürülen sürücü tutuklandı.

Milletvekili aday adayının ölümüne yol açan sürücü tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, AK Parti milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına yol açtığı ileri sürülen sürücü tutuklandı.
AK Parti milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz, 7 Mayıs günü yönetimindeki 63 B 7127 plakalı otomobille kent merkezine doğru ilerlerken, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde Beşir Yıldızlı yönetimindeki 34 AN 2237 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hülya Kaymaz, 45 yaşına girdiği Salı günü tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada; bölgedeki Mobese kamerası incelenmesinin ardından kaza günü olaya karışıp kaçan 3'üncü bir otomobili tespit edildi. Ekipler yaptığı incelemede Mehmet Ş.'nin kiraladığı 63 ZC 424 plakalı otomobilin saniyeler içinde makasla şerit değiştirdiği ve bu sırada hareket halindeki Hülya Kaymaz'ın otomobilinin önüne geçtiği ve böylece 2 aracın çarpıştığını saptadı. Yolda makas atması sonucu ölümlü kazaya sebebiyet veren Mehmet Ş. polislerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ş., 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Milletvekili aday adayının ölümüne yol açan sürücü tutuklandı

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