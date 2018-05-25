Milletvekili adayının karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, İYİ Parti’den 5’inci sıra milletvekili adayı Hüseyin Gülhan’ın da karıştığı kavgada, 3 kişi bıçakla hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İYİ Parti 5’inci sıra milletvekili adayı Hüseyin Gülhan ve beraberindekiler parti binasına geldi. Bir süre sonra Gülhan ve beraberindekilerle, parti binasındaki kişiler arasında kavga çıktı. Burada çıkan kavgada, Fuat Ü., Mustafa B. ve İbrahim Emre K., hafif şekilde bıçakla yaralandı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kavgaya karışan milletvekili adayı Gülhan ile E.G, B.K.G. ve C.G. ise polis merkezine götürüldü. Tartışmanın partililer arasında milletvekili adayının sıralamadaki yeri nedeniyle çıktığı iddia edildi.

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