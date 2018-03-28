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Milletvekili Köse'nin kayınvalidesine kapkaç şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

ANTALYA Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse'nin kayınvalidesi Semiha Topkaya (70), evden pazara gitmek için çıktığı sırada kapkaççı saldırısına uğradı.

Milletvekili Köse'nin kayınvalidesine kapkaç şoku

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse'nin kayınvalidesi Semiha Topkaya (70), evden pazara gitmek için çıktığı sırada kapkaççı saldırısına uğradı. İçinde telefon, kimlik, ev anahtarı ve 50 lira bulunan el çantasını çalan kapkaç şüphelisi T.K. (18), 1 saat sonra yakalandı.
Polisi alarma geçiren kapkaç olayı, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evden pazara gitmek için çıkan Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin kayınvalidesi Semiha Topkaya'yı takip eden bir erkek, kadının elinde taşıdığı ve içinde telefon, kimlik, ev anahtarı ile 50 lira para bulunan çantayı alıp kaçtı. Görgü tanıklarının ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bütün sokakları kontrol eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kapkaç şüphelisine ulaşmak için büyük çaba sarf etti.
Çanta iki sokak ileride bir sitenin giriş kapısında boş olarak bulunurken, şüpheli T.K. yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından gizlendiği sokakta yakalandı. T.K., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi.
Kapkaç olayının şokunu yaşayan Semiha Topkaya, "Evden pazara gitmek için çıkmıştım. Bir arkadaşıma uğradıktan sonra çantam elimde pazara gidiyordum. Nasıl oldu anlamadım. Bir anda çantamı alıp kaçtı. Arkasından bakakaldım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Milletvekili Köse'nin kayınvalidesine kapkaç şokuMilletvekili Köse'nin kayınvalidesine kapkaç şokuMilletvekili Köse'nin kayınvalidesine kapkaç şokuMilletvekili Köse'nin kayınvalidesine kapkaç şoku

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