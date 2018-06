Milli Eğitim Müdürlüğü önünde LGS eylemi

Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-BU yıl TEOG yerine ilk kez yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na karşı öğrenci ve veliler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto eylemi yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saat 14.00'te toplanan öğrenci ve velilerin protesto eylemine, bazı CHP'liler ile STK'lar da destek verdi. Ellerinde pankart ve dövizler bulunan grup, sloganlar attı.

"BAKANLIK HER ŞEYİ ÇORBA HALİNE GETİRDİ"

Ardından, LGS'ye girecek öğrenci velileri adına basın açıklamasını Orhan Üstün okudu. Üstün, “Bu sınav ve ardından yapılacak yerleştirme sistemi bu dönem öğrenci ve velilerin kâbusu haline geldi. Bir gecede kaldırılan TEOG yerine gelen sistem, birçok eleştiriye maruz kalmış TEOG'u bile arattı. Aceleciliğin ve keyfiyetin bedelini bu sınava hazırlanan gelecek dönem liselere başlayacak olan öğrenciler ve veliler ödedi ve ödeyecek. Bakanlığın yeni sistemle vadettiği hiçbir şey gerçekleşemez. Ne öğrenciler sınav stresinden kurtuldu ne de öğrenciler istedikleri okula yerleşebilecek durumda yeni sistemle bakanlık her şeyi çorba haline getirdi. Her zaman ki gibi veli ve öğrencilere bu sisteme alışmaları dışında bir seçenek bırakmadı." Dedi.