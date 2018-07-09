Milli güreşçi trafik kazasında hayatını kaybetti

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da milli güreşçi Eren Tutulmaz (22) otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi, arkadaşı Murat Aras ağır yaralandı.
Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Ardahan-Kars karayolunda meydana geldi. Milli güreşçi Eren Tutulmaz yönetimindeki 75 AK 303 plakalı otomobil, çevre yolu mevkiinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Eren Tutulmaz ile yanındaki arkadaşı Murat Aras ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla önce Ardahan Devlet Hastanesi'ne, ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalele rağmen Tutulmaz yaşamını yitirdi.
Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan bu yıl mezun olduğu öğrenilen Eren Tutulmaz'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. En son üniversiteler arası güreş şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü olan Tutulmaz'ın ölüm haberi ailesini ve spor camiasını yasa boğdu. Eren Tutulmaz'ın cenazesinin otopsi sonrası memleketi Ardahan'da toprağa verileceği öğrenildi.
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