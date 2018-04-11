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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Kosova’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 üst düzey üyesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ard

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:57 | Son Güncelleme

IHAAW115048-ASA/11-04-2018 - Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Kosova’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 üst düzey üyesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 11.04.2018 11:50:48 TSI NNNN

IHAAW115048-ASA/11-04-2018

- Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Kosova’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 üst düzey üyesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

11.04.2018 11:50:48 TSI
NNNN

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