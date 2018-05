Milli Parklar Müdürü'nü isyan ettiren saldırı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, Milli Parklar Müdürlüğü'nün yaptırdığı ahşap seyir terasına zarar verildi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla duruma tepki gösteren Marmaris Milli Parklar Müdürü Fikret Çatalkaya, 'Vatan haini olduğunu düşündüğüm bu yaratıkların emniyet güçlerince bir an önce yakalanmasını diliyorum. Allah sizi ıslah etsin. Ama üzülmeyelim, biz çok daha güzelini yeniden yaparız' mesajını paylaştı.

Marmaris'e yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, eşsiz manzarasıyla dikkat çeken kırsal Gökbel Mahallesi'nde, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaptırılan, yeşil ve mavinin her tonunun yer aldığı manzaraya hakim seyir terasına, dün akşam, kimliği belirlenemyen kişiler tarafından zarar verildi. Saldırganlar terasın ahşap bölümlerini yerinden söküp attı, korkulukları da parçaladı. Devriye gezen İl Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, durumu fark ederek jandarma ve polise bilgi verdi.

Marmaris Milli Parklar Müdürü Fikret Çatalkaya da olayı öğrenerek seyir tepesine geldi. Seyir terasının halini cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Müdür Çatalkaya, şu mesajı paylaştı:

'Marmaris Milli Parkı'nın en güzle manzaralarını yüz binlerce yerli ve yabancı misafirlerimizin izlediği seyir terası, maalesef vahşi insanlarca bu hale getirilmiştir. Vatan haini olduğunu düşündüğüm bu yaratıkların emniyet güçlerince bir an önce yakalanmasını diliyorum. Allah sizi ıslah etsin. Ama üzülmeyelim, biz çok daha güzelini yeniden yaparız.'

Paylaşım sonrası yüzlerce duyarlı vatandaş saldırıyı kınadı. Seyir tepesi ve çevresinde güvenlik kamerası olmadığı, kısa süre içinde gerekli girişimlerin başlatılacağı öğrenildi.