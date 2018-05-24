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Milli Savunma Bakanı Canikli, MKE Barut Fabrikası'nı inceledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 23:00 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda MKE Barut Fabrikası'nda incelemelerde bulunduğunu belirterek,  "Kazanın meydana geldiği Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında incelemelerde bulunduk.

Milli Savunma Bakanı Canikli, MKE Barut Fabrikası'nı inceledi

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda MKE Barut Fabrikası'nda incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Kazanın meydana geldiği Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında incelemelerde bulunduk. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır" dedi.

(FOTOĞRAF)

Milli Savunma Bakanı Canikli, MKE Barut Fabrikası'nı incelediMilli Savunma Bakanı Canikli, MKE Barut Fabrikası'nı inceledi

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