Milli Savunma Bakanı Canikli, MKE Barut Fabrikası'nı inceledi

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda MKE Barut Fabrikası'nda incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Kazanın meydana geldiği Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında incelemelerde bulunduk. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır" dedi.
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