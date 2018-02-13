HABER

Milli sporcunun korkunç ölümü!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 14:08 | Son Güncelleme

Isparta'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki Rüçhan Gürkan (23) ile Rüveyda Güler (21) yaşamını yitirdi. Otomobilde Rüçhan Gürkan ile birlikte yaşamını yitiren Rüveyda Güler'in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olduğu belirtildi.

Milli sporcunun korkunç ölümü!

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Isparta- Keçiborlu yolu üzerinde meydana geldi. Rüçhan Gürkan yönetimindeki 32 AR 294 plakalı otomobil, Baladız kavşağında, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir direğe çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobildeki Rüveyda Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan ve Güler'in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

r1

MİLLİ SPORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Isparta'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobilde Rüçhan Gürkan ile birlikte yaşamını yitiren Rüveyda Güler'in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olduğu belirtildi.

r2

DHA

Milli sporcu Tuğba Zehir'e dayak iddiası!Milli sporcu Tuğba Zehir'e dayak iddiası!
Milli sporcu Cenk İldem, silahlı saldırıya uğradıMilli sporcu Cenk İldem, silahlı saldırıya uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta milli sporcu rüveyda güler Kaza

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Okuyucu Yorumları 7 yorum
gece 3:30 ne işin var eğlencede vs be kızım,sporcu böylemi olur.ahh ah.Allah rahmet etsin
ALLAH RAHMET EYLESİN. AİLESİNE SABIR VERSİN
300 le mi gidiyordun jipe benziyor nasıl o hale gelir araç
Allah Rahmet Eylesin çok hızlıymış gibi geldi resimden
Az verip aratma cok verip azdırma Allahim şeklindeki dua aklima geldi..gece 03.30..iki kız .eglence mekanindan çıkiyor..ve muhtemelen 180 200 km hizla..yazik..ne gerek vardi simdi ölmenize..
insanları mesleğine göre neden ayrıştırıyoruz acaba
Havalı tabanca sporu )) Ne biçim spor...
Diğer Haberler
Hakkari'de, Afrin'le ilgili paylaşımlara 6 tutuklama

Hakkari'de, Afrin'le ilgili paylaşımlara 6 tutuklama

Finike'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Finike'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Cezaevi firarisi polisin dikkati sayesinde yakalandı

Cezaevi firarisi polisin dikkati sayesinde yakalandı

Denizli Emniyet Müdürü: ByLock şüphelisi yakalamada yüzde 99 başarı sağladık

Denizli Emniyet Müdürü: ByLock şüphelisi yakalamada yüzde 99 başarı sağladık

Emekli öğretmene şantaj! Kendisini kadın olarak tanıttı...

Emekli öğretmene şantaj! Kendisini kadın olarak tanıttı...

Edirne'de kaçakların botu alabora oldu: 3 ölü, 7 kayıp (4)- Yeniden

Edirne'de kaçakların botu alabora oldu: 3 ölü, 7 kayıp (4)- Yeniden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.