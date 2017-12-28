HABER

Milyonluk 'bavul' dolandırıcıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 17:57 | Son Güncelleme 10 saat önce

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - YURT genelinde çeşitli firmalardan yaklaşık 1 milyon lira değerinde bavul ve çanta alıp, ödeme yapmadan kaçmaya çalışan H.D. (45) ve K.Ö. (33), Antalya'da yakalandı.

Döşemealtı ilçesinde depo kiralayan H.D. ve K.Ö., Manavgat'ın yanı sıra Manisa, Sakarya ve İzmir'deki çeşitli firmalardan bavul ve çanta siparişi verdi. Malları aldıktan sonra Manavgat'taki firma sahiplerinden Çetin K.'yı telefonla arayan H.D. ve K.Ö., ödeme yapmak için kendisini Döşemealtı'na davet etti. Dün ilçeye gelen Çetin K., H.D. ve K.Ö.'yü verdikleri adreste bulamayınca dolandırıldığını anladı. Çetin K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin çeşitli firmalardan aldığı mallara ise el kondu.

Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. El konulan bavul ve çantalar ise sahiplerine teslim edildi.

Mallarına kavuşan Çetin K.'nin sevinci, cep telefonu kamerasına yansıdı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kitaptan esinlenip adam öldürmüşler!

Kitaptan esinlenip adam öldürmüşler!

Çocuklarının yanında hamile kadını taciz etmişti! O tacizci yakalandı

Çocuklarının yanında hamile kadını taciz etmişti! O tacizci yakalandı

Adana'da mide bulandıran görüntü!

Adana'da mide bulandıran görüntü!

Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.