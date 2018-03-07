HABER

Mimar Dr. Sinan Genim’e Beyoğlu Nişanı ve Üstün Hizmet Beratı takdim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL, (DHA)

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kablo çalarken sinyale yakalandılar

Kablo çalarken sinyale yakalandılar

Bodrum'da caz rüzgarı

Bodrum'da caz rüzgarı

Liseli kızı öpmeye çalışan 73 yaşındaki sanığa 4 yıl hapis

Liseli kızı öpmeye çalışan 73 yaşındaki sanığa 4 yıl hapis

FETÖ’den aranan 2 kişi Samsun’da yakalandı

FETÖ’den aranan 2 kişi Samsun’da yakalandı

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Sultangazi'de polis operasyonu (1)

Sultangazi'de polis operasyonu (1)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.