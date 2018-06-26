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Mimar Sinan Üniversitesi'nin çatısında yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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