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Mimarı 454 bin euro dolandırmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 14:54 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kendisini 'Komiser Ömer Faruk' olarak tanıtan M.Y., emekli yüksek mimar Ahmet T.'yi (80) 454 bin euro dolandırmak isterken yakalandı.

Polisi alarma geçiren dolandırıcılık olayı, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli yüksek mimar Ahmet T. ile telefonla bağlantı kuran M.Y., kendisini 'Komiser Ömer Faruk' olarak tanıttı. Ahmet T.'ye sabaha karşı terör operasyonu olduğu, kendisinin de şüpheli konumda bulunduğunu ifade eden M.Y., bankada bulunan 454 bin euro parasına el konulacağını söyledi. Karşısındaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan Ahmet T., tüm talimatlara uyacağını belirterek telefonu kapattı.

Ahmet T., başından geçenleri Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine anlattı. Yeniden dolandırıcı M.Y. tarafından aranan Ahmet T., bankada bulunan parayı 125'er bin euro hallinde çekip teslim edeceğini belirtti. Para şeklinde kesilen gazeteler, polis tarafından sarı zarfa koyuldu. Ahmet T. zarfı dolandırıcıya teslim ederken, polis operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan M.Y., sağlık kontrolü sonrasında Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

M.Y., ifadesin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilirken, şüphelinin yaşının 12 olduğu ancak nüfusa geç kayıt edildiği kaydedildi.

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