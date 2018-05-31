Mimarlığın duayen isimleri öğrencilerle bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)-İstanbul Medipol Üniversitesi GSTM tarafından düzenlenen paydaş toplantısı, mimarlığın duayen isimleri ile öğrencileri bir araya getirdi. Prof. Dikbaş’ın GSTM Fakültesi'nin eğitim modelini de tanıttığı toplantının ardından “Mezuniyete ‘1’ Kala” başlıklı serginin açılışı yapıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından “Mezuniyete ‘1’ Kala” başlığıyla sektör ve paydaş toplantısı düzenlendi. Güney Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen toplantı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Atilla Dikbaş’ın açış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında GSTM Fakültesi'nin eğitim modeli hakkında bilgi veren Prof. Dikbaş, ARGE odaklı bir yaklaşımla öğrencilere uygulamaya yönelik mesleki eğitim sunduklarını söyledi. Sektörle iş birliği içinde olmanın eğitim modelleri içinde önemli bir nokta olduğunu kaydeden Dekan Dikbaş şöyle dedi: “Disiplinler arası yürütülen projeler ile insani değerleri gözeten, sosyal, kültürel, psikolojik estetik ve teknolojik değerleri bir arada düşünen meslektaşlar yetiştirmek için gayret ediyoruz. Öğrencilerimizi profesyonel yaşama hazırlamak için sektörün profesyonelleri ile sürekli iş birliği içindeyiz. 4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz dijital tasarım araçları (BIM) ve meslek pratiği ile ilgili derslerle ilk yıllarında tanışıyor. Öğrenciler yapım yönetimi, proje yönetimi, tasarımcılar için hukuk ve sözleşme yönetimi dersleriyle başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgi, analitik beceri ve araçlarla donatılıyor.”