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Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

İran'da düşen jette hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Mina Başaran'ın kabri gül ve çiçeklerle donatıldı. Nişanlısı Murat Gezer'in de büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

İran'da düşen jette hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Mina Başaran'ın kabri gül ve çiçeklerle donatıldı. Nişanlısı Murat Gezer'in de büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün kılınan cenaze namazının ardından ailesi, nişanlısı ve sevenleri tarafından gözyaşları eşliğinde toprağa verilmişti. Bugünde Göktürk Mezarlığı'nda bulunan kabri güller ve çiçeklerle donatıldı. Başaran'ın kabri sevenleri tarafından ziyaret edildi. Dün kendi elleriyle nişanlısını toprağa veren Murat Gezer'in de mezarı üzerine büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan murat gezer İRAN mezarlık

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