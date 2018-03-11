Mina Başaran Muraz Gezer ile evlenecekti! Mutlulukları yarım kaldı

28 yaşında hayatını kaybeden Mina Başaran, bekarlığa veda partisinden dönüyordu. 2017 ekim ayında Murat Gezer ile nişanlanan Mina Başaran'ın düğünü 14 Nisan 2018 tarihindeydi. Dubai'den bekarlığa veda partisinden dönen Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti.
MURAT GEZER KİMDİR?
Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer işadamı. American InterContinental University'de eğitin gören Murat Gezer ailesine ait şirkette çalışıyor. Matbaacılık işi yapan Murat Gezer , 14 nisan tarihinde Mina Başaran ile dünyaevine girecekti.
DAVETİYELERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Mina Başaran ile Murat Gezer çiftinin davetiyeleri ortaya çıktı.
Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Hamile kediye yaptıkları dehşete düşürdü!
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum