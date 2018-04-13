Minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Yakakent ilçesinde köprünün bariyerlerine çarpan minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İlyas S. (49) idaresindeki 55 TL 635 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Civelet Köprüsü’nde bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün 331 promil alkollü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.