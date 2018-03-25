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Minibüs dereye uçtu: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde minibüsün dereye uçması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Şalpazarı ilçesindeki Sugören mahallesinde Fatih Mehmet Yılmaz (19) yönetimindeki 61 PA 226 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kısıklı Köprüsünden dereye uçtu.

Minibüs dereye uçtu: 1 ölü

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde minibüsün dereye uçması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şalpazarı ilçesindeki Sugören mahallesinde Fatih Mehmet Yılmaz (19) yönetimindeki 61 PA 226 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kısıklı Köprüsünden dereye uçtu. Gece saatlerinde meydana gelen kaza sonrası olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 acil ekipleri gönderildi. Yapılan ilk çalışmada Yılmaz’ın minibüs içerisinde sıkıştığı gören ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Yılmaz, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. 19 yaşındaki Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Minibüs dereye uçtu: 1 ölü

Minibüs dereye uçtu: 1 ölü

Minibüs dereye uçtu: 1 ölü

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