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Minibüs durağa çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp, kimsenin bulunmadığı durağa çarptı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp, kimsenin bulunmadığı durağa çarptı. Kazada, minibüsteki 5 kişi hafif yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Mardin karayolunda meydana geldi. Karaali Mahallesi'nde taşımalı eğitim verilen Karaali İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan, Reşit Polat yönetimindeki 63 S 1527 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı. Kimsenin olmadığı durağa çarpan minibüste bulunan sürücü ile 4 öğretmen hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanede ayakta tedavi edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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