Minibüs durağa çarptı: 5 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp, kimsenin bulunmadığı durağa çarptı. Kazada, minibüsteki 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Mardin karayolunda meydana geldi. Karaali Mahallesi'nde taşımalı eğitim verilen Karaali İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan, Reşit Polat yönetimindeki 63 S 1527 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı. Kimsenin olmadığı durağa çarpan minibüste bulunan sürücü ile 4 öğretmen hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanede ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

