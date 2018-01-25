Minibüs durağa daldı: 5 yaralı

Selçuk BAŞAR-Cemil BIYIKLI/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Akçaabat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan halı yıkama atölyesine ait minibüs, otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.45 sıralarında Yaylacık Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Ü.K. yönetimindeki, halı yıkama atölyesine ait minibüs, kontrolden çıkarak bölgedeki üst geçidin altındaki otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kazada, durakta bekleyen Hacere Yetimoğlu, Ahmet Şentürk, Haydar Baş, Naciye Terzi ve Serap Hizan yaralandı. Yaralılar, yakındaki Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Haydar Baş, buradaki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.KAZA ANI KAMERADAKaza anı yol üzerindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün durağa girmesi, yolculara çarpması ve çevredekilerin yaralılara yardım etmesi yer alıyor.