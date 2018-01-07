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Minibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 5 saat önce

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolunun Seyit köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Ahmet Yavuz yönetimindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü yaralanırken, 60 yaşındaki Tuncay Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Yavuz, 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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