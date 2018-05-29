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Minibüs, hayvan toplama aracı ile çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokak hayvanlarını toplama aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokak hayvanlarını toplama aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

Bugün saat 10.00 sıralarında Murat Günbakan (24) yönetimindeki 20 M 0705 plakalı yolcu minibüsü, Bozburun Mahallesi 7013 Sokak'ta, Muhammet Keçecioğlu'nun kullandığı 20 AAC 164 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait sokak hayvanlarını toplamakta kullanılan kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, kamyonet ise bir tüp deposunun kepengine çarparak durdu. Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 4 ve sokak hayvanlarını toplama aracında bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kamyonette sokak hayvanı bulunmadığı öğrenildi. Polis, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıkan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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