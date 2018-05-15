Minibüs ilçe meydanındaki kuru havuza düştü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, seyyar çaycılık yapan Seyfi Taş’ın kullandığı minibüs, kent meydandaki kuru havuza düştü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Ramazan ayında Cumhuriyet Meydanı'nda çay satmak isteyen Seyfi Taş, alanda hazırlık yapmak için 60 DJ 785 plakalı minibüsüne koyduğu malzemelerle Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Görevlilerden habersiz aracıyla alana giren Taş, meydanın ortasındaki kuru havuzun üzerinden minibüsle geçmeye çalışınca aracın ağırlığına dayanamayan havuz çöktü. Minibüs kuru havuzun üzerindeki taşları kırıp yan yattı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Bazı vatandaşlar ise minibüsün kırdığı bölümler üzerinde yürümeye çalışınca havuzun içine düştü.

Buranın havuz olduğunu bildiğini, ancak çökeceğini tahmin etmediğini söyleyen Seyfi Taş, "Düşünemedim, daha doğrusu bir anlık gaflete düştüm. Araba birden havuzun içine düştü. Allah’a şükür mala zarar geldi. Kader demek ki başımıza gelecek vardı" diye konuştu. Minibüs daha sonra vinçle havuzun içerisinden çıkartılarak otoparka çekildi.

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