Minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 34. kilometresi Atmalı köyü girişinde Kenan Şerif Tabakçı yönetimindeki 02 BA 355 plakalı minibüs ile Kadir Güvenç yönetimindeki 02 HT 381 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Bekir Çoban, Ali Çoban, Mustafa Büyük, Mustafa Özdemir, Fatma Vural, Mevlüt Vural, Hatice Kara, Kadir Güvenç, Mehmet Genç ve Hatice Dutlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.