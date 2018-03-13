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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da minibüs ile otomobille çarpıştı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da minibüs ile otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım (36) ve oğlu Muhammet Mustafa Yıldırım (3) öldü, eşi Hüseyin Yıldırım (56) ile büyük oğlu Kadir Yıldırım (6) ise yaralandı.
Kaza, Kütahya-Çavdarhisar karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Çavdarhisar ilçesinden Kütahya istikametine giden Mesut Yıldırım yönetimindeki 43 LN 903 plakalı minibüs, kavşakta önüne çıkan Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 43 NH 596 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Hüseyin Yıldırım, çocukları Kadir ve Muhammet Mustafa yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Mustafa Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Mesut Yıldırım'ı gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.

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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıMinibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıMinibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıMinibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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