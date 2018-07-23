Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Kargı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Kargı ilçesi Hacıhamza köyü Samsun-İstanbul D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul yönüne giden Sinan Turhan yönetimindeki 55 GY 079 plakalı minibüs, yan yoldan ana yola çıkış yapan Alaattin Kaymak yönetimindeki 34 BU 6872 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü ile minibüste bulunan Büşra Beyazoğlu, Havva Sezgin, İsmail Sezgin, Kibar Kırbıyık, Mehmet Emin Sezgin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan minibüs sürücüsü Sinan Turhan, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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