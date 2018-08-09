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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Şanlıurfa -Viranşehir karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 SR 126 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 63 NR 661 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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