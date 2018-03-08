Minibüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (KONYA) (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Seydişehir-Konya karayolunun 10'uncu kilometresindeki Bostandere Kavşağında meydana geldi. Süleyman Bostancı (59) idaresindeki 42 K 9148 plakalı traktör, Recep Bahcivan idaresindeki 42 KB 587 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ile her iki araçta bulunan Makbule Bostancı (59), Ali Sezgin (52), ve Mehmet Berber (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.
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