Minibüs ile triportör çarpıştı: 1 yaralı

Denizli’de minibüs ile triportörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Denizli-Acıpayam karayolu üzerinde Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Z. yönetimindeki 20 S 1126 plakalı minibüs ile Metin G. idaresindeki 20 F 1988 plakalı kağıt toplamak için kullanılan triportör adı verilen 3 tekerlekli motorlu taşıtı çarpıştı. Kazada yaralanan Metin G. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.