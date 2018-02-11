HABER

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 22:01 | Son Güncelleme

İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, İzmit Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Nuri Doğruel idaresindeki 41 KU 756 plakalı minibüs yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Araçta sıkışan Nuri Doğruel itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Doğruel tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Sigara hırsızları kamerada

Sigara hırsızları kamerada

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

Denizli’de hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarptı: 7 yaralı

Denizli’de hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarptı: 7 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs duvara çarparak durabildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs duvara çarparak durabildi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.