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Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 23:49 | Son Güncelleme

İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Nuri Doğruel idaresindeki 41 KU 756 plakalı minibüs yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Araçta sıkışan Nuri Doğruel itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Doğruel tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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