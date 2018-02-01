HABER

Minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 00:33 | Son Güncelleme

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Gökhan Tekinalp idaresindeki 06 AFC 912 plakalı minibüs, önünde giden Mehmet Akgün yönetimindeki 61 K 3205 plakalı kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan Ahmet Gül araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Gökhan Tekinalp yaralanırken, kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle Gül'ün cesedini araçtan çıkardı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

Anne ile oğlunun feci ölümü! Komşular sokağa çıktığında...

Anne ile oğlunun feci ölümü! Komşular sokağa çıktığında...

Günlerce bu görüntüler konuşulmuştu! İşitme engelli gence şok suçlama

Günlerce bu görüntüler konuşulmuştu! İşitme engelli gence şok suçlama

Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!

Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!

'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.