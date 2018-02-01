Minibüs kamyona çarptı: 1 yaralı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü 57 yaşındaki Mehmet Emin Y. ağır yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Ankara-İzmir D300 Karayolu Sumola Dinlenme Tesisi önünde meydana geldi. Mehmet Emin Y. yönetimindeki 03 ER 943 plakalı minibüs, önünde seyreden Osman Öz (37) yönetimindeki 63 K 7134 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Mehmet Emin Y. ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Emin Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
İran'dan bomba Türkiye itirafı!
Afrin operasyonunda teröristlere 200 milyon dolarlık darbe!
2019 seçimleri öncesi AK Parti-MHP bombası! Abdulkadir Selvi yazdı
Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!
ABD'li komutandan kriz yaratacak açıklama: Destek vermeye devam edeceğiz
MHP'li vekilden AK Parti'ye zehir zemberek sözler
Günlerce bu görüntüler konuşulmuştu! İşitme engelli gence şok suçlama
İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum