Minibüs kamyona çarptı: 1 yaralı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü 57 yaşındaki Mehmet Emin Y. ağır yaralandı. Kaza, bugün akşam saatlerinde Ankara-İzmir D300 Karayolu Sumola Dinlenme Tesisi önünde meydana geldi. Mehmet Emin Y. yönetimindeki 03 ER 943 plakalı minibüs, önünde seyreden Osman Öz (37) yönetimindeki 63 K 7134 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Mehmet Emin Y. ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Emin Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.