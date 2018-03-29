HABER

Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde minibüsün, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde minibüsün, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Konya- Adana Karayolu Ereğli ilçesi yakınlarındaki Türkmen Kavşağı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 45 NA 068 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Zeki Tunca yönetimindeki 33 CVF 77 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, direksiyon başında sıkışan minibüs sürücüsü ile birlikte aynı araçta bulunan çoğu kadın ve çoçuk, Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı. Sürücü. olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüstekilerin Ereğli'nin Zengen Mahallesi'nde oturan bir yakınlarının cenazesine geldikleri ve Manisa'ya geri dönerken, kazanın meydana geldiği belirtildi.

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklamaRusya'dan dünyayı sarsan açıklama
Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!
Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.