HABER

Minibüs menfeze uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 21:10 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde minibüsün menfeze uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ilgaz istikametine giden Hasan A.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde minibüsün menfeze uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ilgaz istikametine giden Hasan A. idaresindeki 55 KT 227 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 karayolu yanındaki menfeze uçtu. Kazada sürücü Hasan A. ve minibüste yolcu olarak Raşit A. yaralandı.
Kazada araç içinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen Tosya Belediyesi kaza kırım kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıları araç içinden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Komandoların zorlu eğitimi! Komandoların zorlu eğitimi!
Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Soma davasında yeni gelişme! Soma davasında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.