Minibüs menfeze uçtu: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde minibüsün menfeze uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ilgaz istikametine giden Hasan A. idaresindeki 55 KT 227 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 karayolu yanındaki menfeze uçtu. Kazada sürücü Hasan A. ve minibüste yolcu olarak Raşit A. yaralandı.
Kazada araç içinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen Tosya Belediyesi kaza kırım kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıları araç içinden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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