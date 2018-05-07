Minibüs otomobile çarptı: 11 yaralı

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, bir turizm firmasına ait minibüs, kavşakta otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün gece Tekirdağ-İstanbul karayolu, Yeniçiftlik mevkiinde meydana geldi. Yusuf Akyüz yönetimindeki 34 DIU 60 plakalı otomobile, bir turizm firmasına ait 59 ZD 627 plakalı yolcu minibüsü kavşakta dönüş sırasında çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Akyüz ağır yaralandı. Otomobile çarptıktan sonra şarampole yuvarlanarak yan yatan minibüsteki Erman Akbay, Fatma Nazlı Keşan, Çağlar Koşan, Fırat Yiğit, Elif Yiğit, Sevgi Ay, Gülşen Ergin, Cevdet Cengiz, Feyzullah Altındağ ve Nevin Altındağ da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla yaralılar araçlardan çıkartıldı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırılan 11 kişi, tedaviye alındı.

KAZA KAMERADA

Kaza sonrası polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Araçların bulundukları noktadan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına dönerken, kaza anı çevre villaların güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir süre emniyet şeridinde bekleyen Yusuf Akyüz, kullandığı otomobille sol şeride geçerek dönel kavşağa girmek istedi. Bu sırada aynı yönden gelen yolcu minibüsü Akyüz'ün otomobile çarptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.