HABER

Minibüs otomobile çarptı: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, bir turizm firmasına ait minibüs, kavşakta otomobile çarptı.

Minibüs otomobile çarptı: 11 yaralı

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, bir turizm firmasına ait minibüs, kavşakta otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün gece Tekirdağ-İstanbul karayolu, Yeniçiftlik mevkiinde meydana geldi. Yusuf Akyüz yönetimindeki 34 DIU 60 plakalı otomobile, bir turizm firmasına ait 59 ZD 627 plakalı yolcu minibüsü kavşakta dönüş sırasında çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Akyüz ağır yaralandı. Otomobile çarptıktan sonra şarampole yuvarlanarak yan yatan minibüsteki Erman Akbay, Fatma Nazlı Keşan, Çağlar Koşan, Fırat Yiğit, Elif Yiğit, Sevgi Ay, Gülşen Ergin, Cevdet Cengiz, Feyzullah Altındağ ve Nevin Altındağ da yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla yaralılar araçlardan çıkartıldı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırılan 11 kişi, tedaviye alındı.
KAZA KAMERADA
Kaza sonrası polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Araçların bulundukları noktadan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına dönerken, kaza anı çevre villaların güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir süre emniyet şeridinde bekleyen Yusuf Akyüz, kullandığı otomobille sol şeride geçerek dönel kavşağa girmek istedi. Bu sırada aynı yönden gelen yolcu minibüsü Akyüz'ün otomobile çarptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Minibüs otomobile çarptı: 11 yaralıMinibüs otomobile çarptı: 11 yaralıMinibüs otomobile çarptı: 11 yaralıMinibüs otomobile çarptı: 11 yaralı

Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olurAnkara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!
Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday! Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

İlginizi Çekebilir

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ay'da insanları bekleyen tehlike

Ay'da insanları bekleyen tehlike

Üniversiteli Zülal cinayetinde satanist şüphesi

Üniversiteli Zülal cinayetinde satanist şüphesi

Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı

Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı

Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada

Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.