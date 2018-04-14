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Minibüs otomobille çarpıştı: 3’ü çocuk 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 22:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza, Seferihisar-İzmir Karayolu Yelki Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Minibüs otomobille çarpıştı: 3’ü çocuk 6 yaralı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Seferihisar-İzmir Karayolu Yelki Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Seferihisar yönüne giden Sertaç Ü. yönetimindeki 35 SU 051 plakalı minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki 35 ZV 0585 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüjdeki yön levhasına çarparak durdu. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralılar; Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46), Kumsal A. ve sürücü Duygu A.’yı çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs otomobille çarpıştı: 3’ü çocuk 6 yaralı

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