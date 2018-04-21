Minibüs park halindeki 4 araca çarptı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki 4 araca çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ahmet D. (27) idaresindeki bir minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tren garı önünde bulunan park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi.
Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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