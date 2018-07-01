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Minibüs, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 08:44 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında park halindeki kamyona çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Minibüs, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında park halindeki kamyona çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tekkeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Altuntaş (35) yönetimindeki 29 DD 273 plakalı yolcu minibüsü, sürüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında, park halindeki 29 AF 108 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, sürücü Erdal Altuntaş ile yanındaki Samet Çimen (30), minibüste sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanes'i'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Çimen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Minibüs, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMinibüs, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMinibüs, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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