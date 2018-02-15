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Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 23:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Akçay Caddesi Adnan Menderes Havalimanı yakınında meydana geldi.

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Akçay Caddesi Adnan Menderes Havalimanı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziemir yönünden Torbalı istikametine giden F.K. yönetimindeki 34 AL 5539 plakalı bir servis minibüsünün lastiği patladı. Kontrolden çıkan servis minibüsü yolu ayıran refüje çıktı. Minibüs refüjde bulunan ağaca çarparak durdu. Servis minibüsünün şoförü hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.K.’ya müdahalede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

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