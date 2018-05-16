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Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı.

Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam, Afyonkarahisar- İzmir yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Şehir merkezi ile Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney köyü arasında taşımacılık yapan Celal Yıldız'ın (60) kullandığı 03 RH 252 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarladı. Kazada sürücü Yıldız ile yolcular Sena Albayrak (18), Nazmiye Kurt (18), Sara Derviş (23), Ömer Yaman (15), Mevlüt Kösem (55), Maver Kösem (24), Seyit Ahmet Yüksel (20) ve Ali Sancak (46) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

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