Minibüs şarampole uçtu: 16 yaşındaki sürücü öldü, 2 yaralı

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, 50 metreden şarampole uçan minibüsün ehliyetsiz sürücüsü Umut Sandallık kaza yerinde öldü (16), araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında, Lütuflar ile Tekbıçaklar mahalleleri arasındaki toprak yolda meydana geldi. Çiftçilik yapan, ehliyetsiz sürücü Umut Sandallık, kullandığı 35 D 9726 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarında bulunan 50 metrelik şarampole uçan minibüs, devrildi. Sürücü Sandallık, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Hüseyin Müfit A. (19) ile amcasının oğlu Mehmet A. (17) ise yaralı kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sandallık'ın cesedi ise kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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