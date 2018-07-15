Minibüs şarampole yuvarlandı: 7'si çocuk, 11 yaralı

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'un Kargı ilçesinde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 7'si çocuk, 11 kişi yaralandı.

Kaza dün Kargı-Sinop Karayolu Gölköy mevkiinde meydana geldi. Boyabat ilçesine giden Sadık Aydın yönetimindeki 57 DE 902 plakalı minibüs, yağmurlu hava ve kaygan zemin nedeniyle yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Nurcan Aydın (32), Gülüzar Aydın (21), Sıdıka Aydın (21), Erhan Aydın (9), Soner Aydın (6), Ekremcan Aydın (3), Ayla Aydın (7), Yusuf Enver Aydın (1), Yusuf Aydın (1) ve Zehra Yıldız (1) yaralandı. Yaralılar ambulansla Kargı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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