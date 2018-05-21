Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı (2)

2 YARALI ÖLDÜ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, minübüsün TIR'a çarpması sonucu yaralanan Ali Ürü ile Fatma Soy kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

