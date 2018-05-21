Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, minibüsün önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Derince Geçit mevkiinde geldi. Ali Ürü idaresindeki 41 F 1074 plakalı minibüs önünde ilerlemekte olan Metin Koç idaresindeki 41 B 8684 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Ali Ürü ve yan koltukta oturan Fatma Toy yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Metin Koç ifadesi alınmak üzere Derince Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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